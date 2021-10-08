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Рада може провести "євроінтеграційне" позачергове засідання, - Корнієнко

Автор: Анастасія Рокитна

Парламент України може провести позачергове засідання. Воно стосуватиметься саміту Україна-ЄС, який буде паралельно відбуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови партії "Слуга народу" під час розмови з журналістами в кулуарах.

За його словами, якщо українська делегація приїде на саміт з прийнятими в першому читанні законами, то це "завжди сприймається як хороший сигнал для партнерів".

"Позачергове засідання, "євроінтеграційне", може бути у вівторок або четвер. Воно стосуватиметься якраз саміту Україна-ЄС, який буде паралельно відбуватися", - зазначив він.

Нагадаємо, народні депутати обрали нового спікера Ради. Ним став Руслан Стефанчук, який до цього був на посаді віце-спікера.

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