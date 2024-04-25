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Рада провалила законопроект о накопительной пенсии

Фото Пенсионная реформа провалена в Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада отклонила законопроект о пенсионной реформе и накопительной пенсии. Проект отправили авторам на доработку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект № 9212 , который подали лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, спикер парламента Руслан Стефанчук и другие, поддержали лишь 214 депутатов.

Как отметил Железняк, даже в случае принятия у закона не было шансов в ближайшем будущем.

"У МВФ есть конкретная норма, что любые изменения по пенсионной системе должны быть согласованы со Всемирным банком. А пока непонятная ситуация с демографией (из-за войны), то посчитать макро для такого изменения очень трудно. Точнее невозможно", - добавил он.

Законопроект о пенсионной реформе

Напомним, проект №9212 внесен в Раду в апреле 2023 года. Он предусматривает обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу наемных работников.

Согласно проекту, в первый год работодатели должны платить 1%, во второй 1,5%, в третий - 2% от размера заработной платы работников, а из государственного бюджета будет поступать софинансирование на паритетных началах.

При этом размер единого социального взноса (ЕСВ), уплачиваемого работодателем, остается неизменным, накопительный взнос включается в состав ЕСВ.

По желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. Государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах в пределах 3% от размера средней заработной платы по видам экономической деятельности в среднем по экономике.

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Верховная радаПенсионная реформа