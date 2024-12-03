Рада провалила законопроект о банке для "Укрпочты"

По его данным, проект №12044 поддержал только 221 депутат. Документ возвращен авторам проекта - народным депутатам, подававшим проект, разработанный НБУ.

Проект по ограниченной банковской лицензии

В конце сентября НБУ представил законопроект, который позволит компаниям получать ограниченную банковскую лицензию и позволит решить вопрос доступа к финансовым услугам в отдаленных, малонаселенных территориях, в зонах, приближенных к военным действиям, и на освобожденных территориях.

Планировалось, что на украинском финансовом рынке появится новый тип банковского учреждения – банк финансовой инклюзии.

Ограниченная банковская лицензия позволяет крупным розничным и почтовым компаниям, имеющим компетенцию обслуживания большого количества клиентов и отделений, создать отдельное юридическое лицо - банк финансовой инклюзии, чтобы, используя инфраструктуру, предоставлять финансовые услуги населению и мелкому бизнесу.

По расчетам Всемирного банка, уровень финансовой инклюзии – охват населения финансовыми услугами – в Украине в 2021 году составил 84%, что на 11 п.п. меньше, чем целевые 95%.

В то же время, для обеспечения фокуса на клиентах-физлицах и малом бизнесе банки финансовой инклюзии будут ограничены в проведении операций с другими сегментами клиентов (средним и крупным бизнесом) и операций на рынках капитала. Также будут устанавливаться ограничения общего объема кредитных средств, которые могут предоставляться одному заемщику.

Банк для "Укрпочты"

Несмотря на то, что в законопроекте нет ни слова об "Укрпочте", не секрет, что он писался под "Укрпочту", чтобы дать государственному почтовому оператору законную возможность предоставлять банковские услуги. По утверждению главы компании Игоря Смелянского, "Укрпочта" готова стать банком финансовой инклюзии.

Появлением на свет законопроект обязан Международному валютному фонду - Меморандум об экономической и финансовой политике от 17 июня этого года предусматривает подготовку законодательного предложения по специализированной и ограниченной банковской лицензии.