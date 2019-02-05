Рада провалила закон про розміри штрафів АМКУ

Документ у другому повторному читанні підтримали лише 93 нардепа при 226 мінімально необхідних

Верховная рада Украины провалила во втором чтении законопроект №2431 об определении размера штрафов органами Антимонопольного комитета Украины за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ во втором чтении проголосовали лишь 93 нардепа.

"Законопроект №2431 объявляю отклоненным", - отметил глава парламента Андрей Парубий.

Документом предлагалось предусмотреть, что органы АМКУ при определении размеров штрафов за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции применяют методику из расчета размера штрафов органами комитета за нарушение закона о защите экономической конкуренции, которая утверждена распоряжением АМКУ.

Проектом также планировалось предусмотреть право субъекта хозяйствования - ответчика по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции оспаривать решение АМКУ в хозяйственном суде в части применения штрафа и/или установления обязательства по устранению последствий нарушения закона о защите экономической конкуренции.

Напомним, в январе 2016 года парламент отправил данный проект закона на повторное второе чтение.

Как писало РБК-Украина ранее, законопроект №2431 парламент принял за основу в первом чтении в ноябре 2015 года.