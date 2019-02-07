Рада просить НАТО надати Україні план дій щодо членства в альянсі

ВР закликає альянс схвалити план на ювілейному саміті НАТО у грудні 2019 року

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №10007 об обращении к лидерам государств НАТО, Североатлантического совета и Парламентской ассамблеи НАТО, национальных парламентов государств-членов альянса о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО. За документ проголосовали 243 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, ВР констатирует, что со времени Революции достоинства особое партнерство между Украиной и НАТО претерпело глубокие качественные изменения и требует новых форм институционального диалога.

"Верховная рада... призывает лидеров государств-членов НАТО одобрить (на юбилейном саммите Альянса в Лондоне в декабре 2019 года) прогрессивное видение развития отношений с Украиной, что приведет к ее членству в Организации, и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, что составляет план действий по поводу членства Украины в НАТО", - говорится в тексте постановления.

Напомним, в четверг Рада одобрила во втором чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Как писало РБК-Украина, глава государства Петр Порошенко подчеркнул, что задача по вступлению Украины в НАТО и Европейский союз для нашего государства является реальной.

Добавим, посольство США в Украине поддерживает закрепление в Конституции Украины курса на членство в НАТО и Европейском союзе.