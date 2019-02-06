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Рада проголосує за закон про захист економічної конкуренції у четвер

Новини » Політика    06.02.2019 - 14:34
Рада проголосує за закон про захист економічної конкуренції у четвер
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

У середу нардепи розглянули 129 з 173 поправок до другого читання законопроекту

У пленарний четвер Верховна рада розпочне розгляд законопроекту №6746 про захист економічної конкуренції. Про це повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій перед закриттям засідання у середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава парламенту зазначив, що в ході сьогоднішнього засідання нардепи розглянули 129 поправок з 173, поданих до другого читання законопроекту.

Нагадаємо, в понеділок Парубій анонсував, що у пленарну середу Верховна рада почне розгляд законопроекту №6746 про захист економічної конкуренції. При цьому глава Ради попереджав, що законопроект отримав велику кількість правок. Тому депутати можуть не встигнути розглянути його в середу.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні минулого року нардепи не схвалили в другому читанні проект закону №6746. Так, після низки невдалих голосувань за прийняття законопроекту в другому читанні спікер парламенту виніс на голосування пропозицію відправити документ на повторне друге читання у комітет, за що проголосували 238 депутатів ВР.

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Теми: Засідання Ради
Новини України Андрій ПарубійэкономикаВерховна Рада
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