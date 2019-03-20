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Рада продовжила розглядати поправки до "мовного закону"

Новини » Політика    20.03.2019 - 10:59
Рада продовжила розглядати поправки до "мовного закону"
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи продовжили розгляд закону з 657-ї правки

На пленарному засіданні Верховної ради України 20 березня народні депутати продовжили розгляд "мовного закону". Про це повідомив глава парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи виступили з заявами і пропозиціями, після чого продовжили розгляд "мовного закону" з 657-ї правки.

"Продовжуємо розгляд проекту закону про функціонування української мови як державної", - зазначив спікер ВР.

Нагадаємо, вранці анонсувалося, що на пленарному засіданні Верховної ради України 20 березня продовжиться розгляд "мовного закону".

Як писало РБК-Україна раніше, парламент розглянув понад 30% правок до "мовного закону" у другому читанні у вівторок, 19 березня.

Відзначимо, глава парламентського комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький заявив, що "мовний закон" передбачає прийняття додаткового закону про мови національних меншин. Він також зазначив, що закон про українську мову не обмежує права громадян, які спілкуються на інших мовах.

Додамо також, Парубій заявив, що окремі парламентарі свідомо затягують розгляд "мовного закону". Він зазначив, що у зрив прийняття закону вкладаються величезні ресурси, в тому числі і медійні.

У Раді сьогодні продовжиться розгляд "мовного закону" Рада розглянула понад 30% правок до "мовного закону" у вівторок
Теми: Засідання Ради
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