Рада продовжила розглядати поправки до "мовного закону"

Нардепи продовжили розгляд закону з 490-ї правки

На пленарному засіданні Верховної ради України 19 березня народні депутати продовжили розгляд "мовного закону". Про це повідомив глава парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи виступили з заявами і пропозиціями від депутатських фракцій та груп, після чого продовжили "мовного закону" з 490-ї правки.

"Ми продовжуємо розгляд проекту закону про функціонування української мови як державної", - зазначив спікер ВР.

Нагадаємо, раніше Парубій заявив, що окремі народні депутати свідомо затягують розгляд "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної". Спікер ВР зазначив, що для зриву прийняття закону вкладаються величезні ресурси, в тому числі і медійні.

Як писало РБК-Україна раніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що після прийняття "мовного закону" у другому читанні Кабінет міністрів відразу приступить до приведення всіх підзаконних актів у відповідність до закону про мову.

Відзначимо, нардепи 14 березня розглянули майже чверть поправок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Так, усього в законі 2082 правки. У четвер нардепи пройшли 489 поправок.