Рада закликала закрити небо над Україною та зібрати кошти на повоєнну відбудову

Верховна Рада у четвер, 24 березня, ухвалила звернення до міжнародних спільнот. Парламентарі закликали створити безпольотну зону над Україною, посилити санкції проти РФ і Білорусі, а також зібрати кошти на післявоєнну відбудову.
Рада звернулася до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, парламентів та урядів держав-членів ЄС, НАТО, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей. Народні депутати закликали:
ввести безпольотну зону над Україною;
ухвалити на рівні національних парламентів резолюції з вимогами посилити санкції проти Російської Федерації і Республіки Білорусь. Відмовитися від імпорту російської нафти, газу, вугілля та електроенергії; заборонити торгівлю з РФ і РБ; закрити порти та повітряний простір для літаків і кораблів РФ; повністю зупинити міжнародне транспортне сполучення з РФ; виключити її з усіх міжнародних та міжпарламентських організацій, асамблей, асоціацій, міжнародних спортивних федерацій тощо. Включити РФ до чорного списку FATF. Притягнути винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності до невідворотної відповідальності, включно з вищим військово-політичним керівництвом РФ;
передати Україні літаки МіГ-29 та Су-25, які є у наявності у держав-членів НАТО, а також системи протиповітряної оборони, зокрема С-300 та інші подібні системи. Збільшити поставки іншого сучасного озброєння;
створити і наповнити реальним коштами міжнародний Фонд повоєнної відбудови та відновлення України, в тому числі коштом конфіскації активів РФ, її фізичних та юридичних осіб;
ухвалити окремі заяви про підтримку невідкладного надання Україні статусу держави - кандидата на членство у Європейському Союзі.