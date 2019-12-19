Рада прийняла закон про "злодіїв в законі" за основу

Народні депутати підтримали за основу в першому читанні законопроект глави держави Володимира Зеленського №2513. За нього проголосували 264 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроектом пропонується встановити, що злочин визнається вчиненим злочинним співтовариством, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), учасником, організатором, керівником та/або координатором якого є "злодій в законі". Також у цій частині статті пропонується визначити поняття "злодій в законі".

Передбачаються і зміни в статтю 43 "Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи, злочинної організації або злочинного співтовариства" Кримінального кодексу, що буде забезпечувати виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття діяльності злочинного співтовариства.

Також запропонована нова редакція статті 255 "Створення злочинної організації" КК, яка покликана вдосконалити механізм притягнення осіб до кримінальної відповідальності за даною статтею.

Крім того, Кримінальний кодекс пропонується доповнити новими статтями, а саме:

статтею 255-1 "Створення злочинного співтовариства та перебування особи у статусі "злодій в законі", що передбачає кримінальну відповідальність за створення злочинного співтовариства або керівництво таким співтовариством або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою спільнотою (частина перша) або перебування особи у статусі "злодій в законі" (частина друга);

статтею 255-2 "Звернення до "злодія в законі" або іншому учаснику злочинного співтовариства", що передбачає кримінальну відповідальність за звернення до "злодія в законі" або іншому учаснику злочинного співтовариства з проханням вчинити злочин, та/або надати вплив у будь-якій формі на третіх осіб з метою прийняття ними рішень чи вчинення або невчинення ними дій.

КК передбачається доповнити статтею 255-3 "Організація проведення зустрічі (сходки) представників злочинних організацій або злочинних співтовариств, сприяння у її проведенні або керівництво нею", що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за організацію проведення зустрічі (сходки) представників злочинних організацій або злочинних співтовариств для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій злочинних організацій або злочинних угруповань, а так само сприяння у її проведенні, або керівництво такою зустріччю (сходкою)

Слід також зазначити, що статтю 256 "Сприяння учасникам злочинної організації або злочинного співтовариства, або приховування їх злочинної діяльності" Кримінального кодексу пропонується викласти в новій редакції, передбачивши кримінальну відповідальність за вчинення діяння, передбаченого частиною першою цієї статті, посадовою особою або повторно.

Як повідомляло РБК-Україна, в серпні СБУ викрила міжрегіональну банду під контролем "злодіїв в законі". Зокрема, злочинна організація контролювала багатомільйонний грошовий оборот, отриманий від незаконної діяльності в різних регіонах.