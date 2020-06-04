Рада схвалила закон про митний тариф: чи зміняться ставки зборів

Верховна рада схвалила новий закон про митний тариф. За відповідний законопроект №3228 у другому читанні проголосували 290 парламентарів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, глава комітету з питань фінансів Данило Гетманцев у коментарі нашому агентству розповів, що перед голосування за закон народні депутати зібрались біля президії Ради, аби визначитися, чи підтримувати цей законопроект за основу та в цілому.

"В одній з фракцій були побоювання, що... збільшуються певні ставки. Ми пояснювали колегам, що ніякого збільшення ставок не відбувається... Дійсно, там (у законі, - ред.) з'являється новий код", - розповів парламентар.

За його словами, цей код вводиться зі ставкою "нуль".

"Наприклад, якщо ми говоримо про рибну продукцію, то це екзотичні товари та екзотична риба. Але цей новий код вводиться зі ставкою "нуль". Тут проблеми немає. Ми продискутували це в залі", - запевнив глава комітету.

Парламентар зазначив, що даний закон традиційно розглядається у ВР за основу та в цілому, оскільки ставки взагалі не переглядаються.

"Самі тарифи не переглядаються. Змінюються лише коди товарів та опис цих товарів, відповідно до гармонізованої системи обліку товарів, яка діє в усьому світі", - запевнив Гетманцев.

За його словами, митний тариф, який діє станом на зараз в Україні, приведений до гармонізованої системи в редакції 2012 року, а законопроект "Про митний тариф" приводить цей тариф до редакції 2017-го року.

"Тобто, та система вже стара. Окрім того, існують певні невідповідності, якщо завозиться товар за одним кодом з іноземної держави, а у нас інший код - тоді можуть бути певні невідповідності", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, у кінці листопада 2019 року в парламенті з'явився текст законопроекту уряду Олексія Гончарука №2482 "Про митний тариф України".

Як писало РБК-Україна, на початку березня після призначення Кабміну під головуванням Дениса Шмигаля цей законопроект зняли з розгляду парламенту.