Рада прийняла закон про олігархів: що він передбачає

Верховна рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроект №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту в Youtube.
Законом передбачено створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, а також наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.
У документі прописано, що визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює президент Володимир Зеленський.
Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками. Їм буде заборонено фінансувати партії і брати участь у великій приватизації. Крім того, олігархам і держслужбовцям треба буде звітувати про контакти між собою.
Законопроект №5599 був поданий в Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. Рада схвалила законопроект "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" у першому читанні 1 липня.
Після звернення омбудсмена Людмили Денисової, яке підтримали чотири опозиційні фракції, спікер Ради Дмитро Разумков 10 вересня направив документ на експертизу Венеціанської комісії. Комісія поки не розглянула документ і не дала висновку.
Законопроект був внесений до порядку денного Ради на поточний тиждень на погоджувальній раді голів фракцій у понеділок, незважаючи на заперечення Разумкова, який заявляв, що документ не готовий до розгляду.
Між першим і другим читанням народні депутати внесли до нього 1,3 тисячі поправок. Тим не менш, документ у другому читанні був розглянутий за прискореною процедурою.
Документ проголосований в редакції Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Рада прийняла проект закону, не чекаючи висновку Венеціанської комісії, яка на прохання України почала аналіз проекту на предмет відповідності прав людини.
Напередодні представники Венеціанської комісії під час візиту до Києва рекомендували Україні утриматися від голосування за проект до отримання висновків комісії. Вердикт Венеціанської комісії очікується в середині грудня.
Раніше міністр юстиції Денис Малюська говорив, що до реєстру олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський і п'ятий президент України Петро Порошенко.