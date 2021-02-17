Рада схвалила закон про "податок на Google" за основу: що він пропонує

"За" проголосували 286 парламентаріїв.

Цей закон пропонує скасування податку на репатріацію з доходів від реклами, оскільки він стримує розвиток рекламних послуг.

Передбачається ввести для осіб, які здійснюють послуги у сфері електронної комерції, спрощену процедуру реєстрації та сплати податку на додану вартість на послуги, що вони надають в Україні.

Раніше глава фінансового комітету Данило Гетманцев зазначав, що такі гіганти як Facebook, Viber та інші не сплачують ПДВ. За підрахунками державний бюджет недоотримує тільки від рекламних послуг 3 млрд гривень.

Закон пропонує змінити Податковий кодекс. З нього хочуть виключити норму, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні сплачувати податок за ставкою 20% суми таких виплат власним коштом.

Закон визначає перелік електронних послуг.

Документ звільняє від ПДВ постачання електронних послуг шляхом надання доступу до електронних освітніх (навчальних) ресурсів у рамках надання освітніх послуг.

Проект включає нерезидентів до переліку осіб, які реєструються платниками ПДВ та встановлює правила визначення місця постачання електронних послуг (B2C).

При цьому передбачається спрощена процедура реєстрації платника ПДВ для постачальників-нерезидентів. Вона може здійснюватися віддалено в електронній формі на спеціально розробленому веб-порталі. Сплата податкового зобов’язання для нерезидента буде в іноземній валюті.

Нерезидентів звільняють від обов'язку реєструвати податкові накладні.