Рада прийняла закон про медіацію. Стосується позасудового врегулювання спорів

Закон визначає правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання спору, принципи медіації, статус медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання, пов'язані з цією процедурою.

Дія закону поширюється на суспільні відносини, пов'язані з проведенням медіації з метою запобігання виникненню конфліктів (спорів) у майбутньому. Або врегулювання цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних спорів, а також у справах про адміністративні правопорушення і в кримінальних справах для примирення потерпілого з обвинуваченим.

Згідно з документом, медіація може бути проведена до звернення до суду або під час досудового розслідування, судового провадження або при виконанні рішення суду. При цьому медіація не впливає на строки позовної давності

Медіація не проводиться у спорах, які впливають або можуть вплинути на права та законні інтереси третіх осіб, які не є її учасниками. Вона повинна проводитися за взаємною згодою сторін.

Отримати статус медіатора зможе будь-яка особа, яка має вищу освіту і пройшла базову підготовку у сфері медіації в Україні або за її межами. Підготовка у сфері медіації становитиме не менше 90 годин навчання, у тому числі 45 годин практичного навчання.

Підготовку у сфері медіації здійснюватимуть навчальні заклади, а також організації, що забезпечують проведення медіації, об'єднання медіаторів і так далі.