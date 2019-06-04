Рада прийняла за основу закон про сільськогосподарську кооперацію

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом пропонується заснування Агенції сприяння розвитку с/г кооперації

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №6527-д "Про сільськогосподарську кооперацію". За документ після кількох невдалих спроб проголосували 233 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, документом пропонується нова редакція закону "Про сільськогосподарську кооперацію", якою урегульовано усі ключові питання створення та діяльності сільськогогосподарських кооперативів в Україні.

Пропонується відмовитися від жорсткого поділу с/г кооперативів за типами на виробничі та обслуговуючі, надаючи членам (засновникам) такого кооперативу самостійно обирати види діяльності: виробничий, обслуговуючий, переробний чи багатофункціональний, а також форму діяльності - з метою чи без мети одержання прибутку. Відповідно пропонується перехід до єдиної організаційно-правової форми - сільськогосподарський кооператив.

Законом передбачено можливість утворення сільгоспкооперативу, який здійснюватиме свою діяльність без мети одержання прибутку (з поширенням на нього обмежень щодо виду діяльності, операцій з не членами та переходу права власності, які сьогодні існують для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів). Статутом сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку, також може бути передбачено обов’язкову трудову участь у діяльності сільськогосподарського кооперативу його членів - фізичних осіб (як це передбачено для сільськогосподарських виробничих кооперативів).

Крім того, проектом закону також передбачена можливість утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативних об’єднань - так званих кооперативів другого рівня, які є поширеними у світі.

У документі закладаються чіткі основи управління кооперативом, визначаються права та обов’язки його членів у процесі діяльності сільськогосподарського кооперативу, запроваджуються спеціальні положення щодо кооперативної освіти, участі сільськогосподарських кооперативів у реалізації соціальної функції на селі.

У законопроекті чітко визначені повноваження органів управління сільськогосподарським кооперативом, вимоги до статуту та правил внутрішньогосподарської діяльності, права та обов’язки членів сільськогосподарського кооперативу.

Законопроектом зберігаються положення щодо державної підтримки сільськогосподарської кооперації, також пропонується заснування Агенції сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, яка, зокрема здійснюватиме інформаційну, консультативну та методологічну допомогу, спрямовану на розвиток с/г кооперації, розробляє пропозиції зі створення сприятливої податкової, фінансово-кредитної, інвестиційної державної політики в цій сфері.

Агенція сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації є неприбутковою установою, що утворюється на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами на підставі цього та інших законів України.

Нагадаємо, в листопаді 2012 року Рада прийняла закон, яким дозволила створення обслуговуючих та виробничих сільськогосподарських кооперативів.

Як писало РБК-Україна, в березні 2019-го в Раді заявляли про важливість якнайшвидшого розгляду семи аграрних законів.