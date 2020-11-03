Рада схвалила за основу закон про реорганізацію громад і районів

Верховна рада схвалила за основу законопроект про реорганізацію громад і районів. Йдеться про законопроект №3651-д.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 280 парламентаріїв.

Проект врегульовує питання закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад у зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Також у законі прописана реорганізація сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб публічного права.

Документом вирішується питання:

правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків територіальних громад, території яких були включені до територій громад, затверджених Кабміном.

правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів.

Також передбачається продовження до закінчення бюджетного періоду виконання бюджетів територіальних громад та бюджетів районів, які ліквідував парламент.

Крім того, у законопроекті визначені особливості державної реєстрації щодо органів місцевого самоврядування та РДА.

Як писало РБК-Україна раніше, радник міністра розвитку громад і територій Іван Лукеря розповів, що у ліквідованих районах після прийняття законопроекту №3651 частина лікарень може залишитися у власності районів, а частина відійде громадам. Однак, територіальне розташування шкіл та медичних установ залишиться колишнім.

Слід зазначити, що саме цей законопроект парламентарі відправили на повторне перше читання.

Нагадаємо, в Україні з'являться нові райони: Верховна рада схвалила за основу і в цілому відповідну постанову Кабінету міністрів.

Зокрема, в АР Крим та областях створять 136 районів, з них 17 - на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей. При цьому існуючі 490 районів ліквідуються.