Рада схвалила за основу закон про реорганізацію громад і районів

Верховна рада схвалила за основу законопроект про реорганізацію громад і районів. Йдеться про законопроект №3651-д.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За документ проголосували 280 парламентаріїв.
Проект врегульовує питання закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад у зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.
Також у законі прописана реорганізація сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб публічного права.
Документом вирішується питання:
Також передбачається продовження до закінчення бюджетного періоду виконання бюджетів територіальних громад та бюджетів районів, які ліквідував парламент.
Крім того, у законопроекті визначені особливості державної реєстрації щодо органів місцевого самоврядування та РДА.
Як писало РБК-Україна раніше, радник міністра розвитку громад і територій Іван Лукеря розповів, що у ліквідованих районах після прийняття законопроекту №3651 частина лікарень може залишитися у власності районів, а частина відійде громадам. Однак, територіальне розташування шкіл та медичних установ залишиться колишнім.
Слід зазначити, що саме цей законопроект парламентарі відправили на повторне перше читання.
Нагадаємо, в Україні з'являться нові райони: Верховна рада схвалила за основу і в цілому відповідну постанову Кабінету міністрів.
Зокрема, в АР Крим та областях створять 136 районів, з них 17 - на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей. При цьому існуючі 490 районів ліквідуються.