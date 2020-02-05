Рада схвалила за основу зміни до ряду законів щодо ресторанного господарства

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект за основу підтримали 316 парламентарів

Парламент прийняв за основу законопроект №2136 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо ресторанного господарства)". За нього проголосували 316 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, документом визначається поняття ресторанного господарства. Також проектом передбачається посилення відповідальності за продаж алкогольних напоїв на розлив неналежним суб’єктом господарювання та впровадження страхового захисту майнових інтересів фізичних осіб від протиправних дій суб’єктів господарювання у сфері ресторанного господарства.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Верховна рада в першому читанні підтримала законопроект № 2051-1, який пропонує заборонити пластикові пакети з 2022 року. Зокрема, законопроект пропонує заборонити продаж пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мкм з 1 січня 2022 року.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України прийняв постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" для малого бізнесу в Україні з 1 лютого. Так, 23 січня набув чинності закон, який передбачає спрямування 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу в Україні. Раніше законопроект підписав глава держави Володимир Зеленський.