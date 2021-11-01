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Рада запросила Галущенка на годину запитань до уряду

Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада запросила міністра енергетики Германа Галущенка на годину запитань до уряду. Вона традиційно проходить у п'ятницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію погоджувальної ради.

Зокрема, відповідну пропозицію підтримали інші учасники засідання погоджувальної ради.

Так, парламентарі планують заслухати главу Міненерго щодо стану забезпечення паливно-енергетичного сектору та житлово-комунального господарства України енергетичними ресурсами на період опалювального сезону 2021-2022 років.

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МинэнергоГерман ГалущенкоВерховна рада