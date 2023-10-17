Рада вернула пожизненный статус и проверки политически значимых лиц

"Даже было сигнальное голосование. Фраза: "Зеленая кнопка - это наш путь в Европейский Союз" запомнится надолго", - написал он.

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Закон (проект № 9269-д) предусматривает создание реестра политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs) и возвращение для них пожизненного финансового мониторинга (вместо трех лет, как это было установлено с начала войны).

Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года. Также это условие открытия переговоров о членстве с ЕС.

Закон также уточняет особенности проведения проверки в отношении таких клиентов.

Кто такие PEPs

Politically Exposed Persons (PEPs) является термином, используемым в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. PEPs – это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники.

В Украине к политически значимым лицам относятся лица, занимающие высокие государственные должности, это президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ и т.д.