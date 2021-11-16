Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом з паспортами

Документом передбачено, що юридичним особам (у тому числі державним органам, органам місцевого самоврядування) та фізичним особам-підприємцям під час здійснення державної реєстрації автоматично в ЄДР присвоюватимуться офіційні електронні адреси.

Крім того, під час оформлення паспорта громадянина України вперше особі автоматично присвоюється офіційна електронна адреса та забезпечується доступ до такої адреси, а також, під час оформлення обміну паспорта за умови подання фізичною особою повідомлення про присвоєння офіційної електронної адреси, з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг;

Також листи та/або повідомлення, надіслані на офіційну електронну адресу, вважатимуться такими, що надіслані та офіційно вручені та не потребуватимуть додаткового документального підтвердження їх направлення тощо.

Крім того, шляхом внесення змін до процесуальних кодексів запропоновано удосконалення положень задля створення можливості використання учасниками судового процесу, адвокатами, приватними виконавцями, арбітражними керуючими та судовими експертами офіційних електронних адрес.

Офіційні електронні адреси українцям хочуть присвоювати разом з паспортами

Офіційні електронні пошти для українців: