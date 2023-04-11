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Рада планирует упростить национализацию Сенс Банка (Альфа-банка) российских олигархов

Фото: депутаты упростят национализацию Альфа-банка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада одобрила за основу законопроект, разрешающий национализацию банков, принадлежащих подсанкционным гражданам. В первом чтении проект поддержали 274 депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Согласно проекту №9107-1, НБУ во время действия военного положения вправе вывести банк с рынка, если среди его акционеров есть подсанкционные лица.

Крупнейшим банком, принадлежащим подсанкционным олигархам, является Сенс Банк (до недавнего времени-– Альфа-банк). Его владельцами являются Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.

Напомним, Национальный банк Украины признал небезупречной деловую репутацию акционеров АО "Сенс Банк" (ранее "Альфа-Банк"). Компаниям ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited, принадлежащим Андрею Косогову, Михаилу Фридману и Петру Авену, запрещено участвовать в управлении банком.

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