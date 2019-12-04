Рада планує встановити пільговий період для реорганізації закладів охорони здоров'я

Парламент підтримав за основу у першому читанні законопроект №2428 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров'я". За документ проголосували 295 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроектом передбачається встановити пільговий період для перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у казенні та комунальні некомерційні підприємства.

Так, пільговий період триватиме до 31 грудня 2020 року та передбачатиме: звільнення від виконання кредиторських зобов’язань при реорганізації та необхідності отримання згоди на зміну боржника у зобов’язаннях, від необхідності проведення обов’язкової оцінки майна; спрощену процедуру передачі нерухомого майна; можливість використання власних надходжень для формування статутного капіталу утворених підприємств тощо.

Крім того, уточняються повноваження органів місцевого самоврядування у частині управління закладами охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або є об’єктами права спільної власності тергромад, формування та розвитку їх мережі, організації їх матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення, а також відповідальності за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

Документом пропонується надати комунальним закладам охорони здоров’я можливість утворюватися та функціонувати як спільне комунальне підприємство відповідно до закону "Про співробітництво територіальних громад".

Також проектом передбачено поширити на водіїв бригад екстреної медичної допомоги умови оплати праці та заходи соціального захисту, передбачені для медичних працівники системи екстреної медичної допомоги частиною 4 статті 11 ЗУ "Про екстрену медичну допомогу".

Законопроект передбачає також перенесення терміну запровадження програми медичних гарантій для усіх видів медичної допомоги на 1 квітня 2020 року, що дасть можливість закладам охорони здоров’я завершити розпочату процедуру реорганізації.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька назвала кроки продовження медреформи у 2020 році. За її словами, у 2020 році на отримання медичної допомоги через контракти з медзакладами буде направлено 72 мільярди гривень.