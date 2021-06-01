Рада планує змінити закон "Про поштовий зв'язок": що пропонується

Верховна рада прийняла за основу урядовий законопроект №3821 "Про внесення змін до закону "Про поштовий зв'язок" . За документ проголосували 305 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 305 нардепів.

Закон пропонує зміни до статей 1 і 2 закону "Про поштовий зв'язок" у частині закріплення основного терміна в значенні "фельд'єгерського зв'язку" і "відомча фельд'єгерський зв'язок у складі Збройних сил України".

Зазначено, що фельд'єгерський зв'язок (урядовий фельд'єгерський зв'язок, відомчий фельд'єгерський зв'язок у складі ВСУ) - складова частина поштового зв'язку України, призначена для прийому, обробки, перевезення та доставки (вручення) відправлень, що містять інформацію, що становить державну таємницю, та/або службову інформацію, окремим категоріям користувачів.

Відповідно до закону, відомчий фельд'єгерський зв'язок у складі ЗСУ - це прийом, обробка, перевезення та доставка (вручення) відправлень, що містять інформацію, що становить державну таємницю, та/або службову інформацію користувачам у системі Міністерства оборони в мирний час і особливий період.