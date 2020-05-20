Рада не планує найближчим часом слухати звіт Венедіктової, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Разумков сподівається, що генпрокурор спілкується з депутатами в комітетрах ВР

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що заслуховування звіту генерального прокурора Ірини Венедіктової на пленарному засіданні парламенту поки що не планується. Водночас він сподівається, що генпрокурор спілкується з депутатами в комітетах ВР.

Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами спікера, у деяких депутатів і фракцій є претензії до роботи Венедіктової.

"Є ініціативи окремих народних депутатів, окремих фракцій щодо серйозної критики генерального прокурора. Це їхня справа, це їхнє право, а далі будемо дивитися. Якщо буде така необхідінсть, я впевнений, що ми запросимо, і генеральний прокурор прийде і доповість щодо тих питань, які буде порушено", - сказав він.

Водночас Разумков зазначив, що заслуховування генерального прокурора може бути в декілька способів, "у тому числі спілкування або доповіді, на комітетах".

"Як мені відомо, Ірина Валентинівна запрошувалася на ті чи інші заходи. На жаль, я не контролюю, приходить вона чи ні, але сподіваюся, що більш-менш це відбувається", - сказав він.

Нагадаємо, 15 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла скільки корупціонерів було засуджено за 2 місяці її роботи на цій посаді. Так, за 2 місяці суди винесли вироки щодо понад 100 корупціонерів.

Раніше в Atlantic Council заявили, що Венедіктова, яка ніколи не була прокурором, призначена на посаду генпрокурора, почала згортати реформування органів прокуратури.

Автор: Надія Собенко