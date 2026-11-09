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Рада поддержала создание Космических сил в составе ВСУ

14:10 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Рада поддержала создание Космических сил в составе ВСУ Фото: Верховная Рада Украины (Getty Images)
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Верховная Рада сегодня, 9 ноября, поддержала в первом чтении законопроект №13255 о создании Космических сил в составе ВСУ. Инициатива призвана существенно усилить обороноспособность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

За документ в первом чтении проголосовали 252 народных депутата. Закон направлен на развитие космических технологий для укрепления оборонного потенциала страны.

Инициатива предполагает создание следующих ключевых элементов:

  • собственной системы раннего предупреждения о запусках вражеских ракет;
  • разработку эффективных средств противодействия ракетно-космическим атакам;
  • формирование национальной системы защищенной спутниковой связи для нужд сектора безопасности и обороны.

Почему возникла потребность в Космических силах

В пояснительной записке авторы документа отмечают, что решение обосновано новыми вызовами безопасности. В частности, речь идет о применении Россией ракеты "Орешник" для удара по территории Украины через международное космическое пространство.

Кроме того, собственные космические войска уже имеют ведущие государства мира, среди которых США, Британия, Франция, Китай, Индия, Иран и Россия.

Авторы документа отмечают, что Украина владеет необходимым научным, инженерным, производственным и инфраструктурным потенциалом для создания собственных спутников и систем управления ими. Это позволит расширить разведывательные возможности благодаря собственной группировке спутников.

Напомним, в Украине разработали уникальные наземные роботизированные комплексы с повышенной маневренностью для ведения боевых действий в подземных трубопроводах.

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