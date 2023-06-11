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Рада поддержала инвесторов в достройке "зеленых" электростанций

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Воскресенье 11 июня 2023 20:42
Рада поддержала инвесторов в достройке "зеленых" электростанций Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Артем Горовенко

Парламент 10 июня принял во втором чтении законопроект №5322 о предотвращении злоупотреблений на оптовых энергетических рынках (так называемый закон о REMIT).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Соответствующий законопроект также имеет изменения в законодательство о продлении действия договоров pre-PPA ("зеленого" тарифа) и продлении сроков действия технических условий для достройки проектов зеленой энергетики.

Как известно, 28 апреля комитет по энергетике и жилищно-коммунальным услугам поддержал законопроект с такими правками на рассмотрение парламента. Это позволит достроить ветроэлектростанции, строительство которых остановилось в начале полномасштабного вторжения.

Ранее Украинская ассоциация ветровой энергетики призвала народных депутатов поддержать законопроект №5322, который позволит добавить более 200 МВт мощностей ветроэнергетики в энергосистему.

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