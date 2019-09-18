Рада перегляне закон про пенсійний вік для жінок

Верховна рада України розгляне з пропозиціями президента законопроект №1086 (в новому скликанні ВР реєстраційний №0972) "Про внесення змін до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо удосконалення пенсійного забезпечення)". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Відзначимо, автор законопроекту, народний депутат 8 скликання ВР з фракції Радикальної партії Юрій Шухевич зазначав, що даний закон пропонує дозволити до 2022 року жінкам виходити на пенсію у 55 років за наявності 30-річного стажу і за умови звільнення з роботи.

Так, останній етап проходження документа - готується на розгляд з вето президента. Відзначимо, що на початку вересня до закону були надані пропозиції глави держави, а документ направили на розгляд до комітету.

Нагадаємо, в січні 2015 року парламентарії підтримали в першому читанні і в цілому даний проект закону. За нього проголосували 256 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Як писало РБК-Україна, вже в лютому 2015-го п'ятий президент України Петро Порошенко ветував законопроект. У своїх пропозиціях він підкреслював, що протягом останніх років спостерігається дефіцит бюджету Пенсійного фонду, і тому на той момент було відсутнє фінансове забезпечення для реалізації цього закону.

Однак Рада 8 скликання так і не розглянула пропозиції глави держави до цього закону, у зв'язку з чим він і був переданий на розгляд парламенту нового скликання.

Варто відзначити, що в 2011 році українська влада почала процедуру збільшення пенсійного віку для жінок до 60 років, як це передбачено програмою співпраці України з Міжнародним валютним фондом.