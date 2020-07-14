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Рада може перенести розгляд закону про мову навчання в школах

Київ, Вівторок 14 липня 2020 00:45
Рада може перенести розгляд закону про мову навчання в школах
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Закон повинні були розглянути в п'ятницю

Рада може розглянути у п'ятницю зміни до закону Про освіту. Однак він стоїть на порядку денному.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Закон розглянуть у п'ятницю, якщо буде така можливість.

"Цей законопроект з'явився ще в 2019 році. Сьогодні на погоджувальній раді, насправді, Олександр Корнієнко запропонував включити його до порядку денного. Він стоїть на розгляд в п'ятницю. Але жодна політична партія не висловилася проти цього", - сказав Разумков.

Він зазначив, що Рада "застрягла" на розгляді проекту закону Про азартні ігри.

"І багато питань ми змушені виносити на позачергові засідання. Це ви бачили сьогодні, побачимо завтра і, я думаю, що в середу також буде позачергове засідання", - заявив Разумков.

Як відомо, законопроект пропонує скасувати обов'язкове вивчення 80% предметів у школах українською мовою.

Раніше повідомлялося, що Рада розгляне зміни в закон про функціонування української мови як державної.

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