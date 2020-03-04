Рада відправляє у відставку Кабмін Гончарука: онлайн

Відставка прем'єр-міністра Олексія Гончарука і майже всього складу його Кабміну може бути винесена на розгляд на позачерговому засіданні Верховної ради 4 березня. Детальніше про переформатування Кабміну - в матеріалі РБК-Україна.

Комітет рекомендував Раді прийняти відставку Гончарука

Комітет ВРУ з питань організації державної влади рекомендував Раді прийняти відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, за таке рішення проголосували 23 члени комітету.

Крім того, сьогодні комітет збереться ще раз, щоб розглянути подання президента Володимира Зеленського на нового прем'єра.

Комітет Ради розглядає відставку Гончарука

З'явилася заява Гончарука про відставку

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура на своєму Telegram-каналі опублікував заяву прем'єра Олексія Гончарука про відставку.

Новим прем'єром можуть призначити Шмигаля, узгоджено попередній склад його Кабміну

Згідно з пропозицією президента Володимира Зеленського, новим прем'єром може бути призначений Денис Шмигаль (віце-прем'єр, міністр розвитку громад і територій). На засіданні фракції СН обговорювався попередній склад Кабміну Шмигаля, у який можуть увійти:

Міністерство розвитку громад і територій - Олексій Чернишов або Людмила Бугай

або Мінекономіки Роман Жуковський

Міністр Кабінету міністрів - Олег Немчинов

Мінфін - Ігор Уманський

Віце-прем'єр з оборонної промисловості - Олег Коростельов

Міністр охорони здоров'я - Ілля Ємець

Міністр соціальної політики Марина Лазебна

Міністерство спорту - Вадим Гутцайт

Міністерство оборони - Андрій Таран

Міністр закордонних справ - Дмитро Кулеба

Міністр внутрішніх справ - Арсен Аваков

Міністерство інфраструктури - Владислав Криклій

Мінкульт - Володимир Бородянський

Мінагрополітики - Тимофій Милованов

Мінінтеграції - Олексій Резніков

Мінветеранів - Сергій Бессараб

СН готова підтримати відставку Гончарука

Фракція "Слуги народу" напередодні позачергового засідання Ради провела засідання, на якому розглядалося питання переформатування Кабміну. На засіданні був присутній президент України Володимир Зеленський. Зокрема, на фракції провели сигнальне голосування, щоб встановити, чи підтримають нардепи відставку чинного прем'єра. За результатами - фракція готова підтримати відставку Гончарука.

Крім того, Зеленський на фракції запропонував призначити Дениса Шмигаля прем'єром замість Гончарука. Шмигаль, у свою чергу, представив попередній склад свого можливого Кабміну.

Зеленський скликав позачергове засідання Ради

Президент України Володимир Зеленський ввечері 28 лютого прийняв рішення скликати позачергове засідання Верховної ради на 4 березня, в порядку денному, зокрема, кадрові питання Кабміну.