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Рада отправит законопроект "об олигархах" на проверку Венецианской комиссии

Автор: Наталія Гурковська

Законопроект №5599 "про олігархів" спрямований на експертизу до Венеціанської комісії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови парламенту Дмитра Разумкова.

"Він спрямований", - сказав Разумков.

Спікер парламенту нагадав, що з проханням направити законопроект до Венеціанської комісії до нього звернулися чотири опозиційні фракції і представник Верховної ради з прав людини Людмила Денисова. Вона відзначала невідповідність Конституції України законопроекту та порушення прав людини, закладені в ньому.

Після цього, звернення до Венеціанської комісії підтримали 4 фракції парламенту.

Як повідомлялося, раніше спікер ВР Дмитро Разумков підтвердив інформацію про те, що в парламент надійшов офіційний лист від уповноваженого Ради з прав людини Людмили Денисової з зазначенням на невідповідність Конституції законопроекту про олігархів.

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