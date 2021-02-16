Рада відправила на доопрацювання законопроект щодо промислового забруднення

Верховна рада відправила на повторне перше читання законопроект №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення". Таке рішення підтримали 277 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Законопроектом визначаються основні вимоги до інтегрованого дозволу, процедури та підстави відмови у його видачі, підстави та порядок зупинення та анулювання, порядок внесення змін до інтегрованого дозволу, вимоги до реєстру інтегрованих дозволів, особливості моніторингу викидів та контролю суб’єктів господарювання, які отримали такий дозвіл.

Як відомо, цей закон був розкритикований міжнародними організаціями та профільними українськими асоціаціями.

Так, ЄБА звернулася до влади з проханням відкликати проєкт з розгляду як такий, що загрожує роботі промислових підприємств, оскільки підхід до реформи дозвільної системи у сфері промислового забруднення не враховує значний технологічний розрив між українськими та європейськими підприємствами.

Своєю чергою народний депутат Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи не відповідають європейським і створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту навколишнього середовища.

В "Укрметалургпроім" підкреслювали, що законопроект необхідно доопрацювати перед першим читанням з урахуванням українських реалій. Так, потрібно вдвічі збільшити терміни на екомодернізацію, передбачені у проєкті, забезпечити проведення екоінспекцій підприємств в рамках загального законодавства, а також затвердити законодавчо, що скасування інтегрованого дозволу буде здійснюватися тільки за рішенням суду.