Рада скасувала всі митні платежі на час війни

Верховна рада ухвалила закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, які ввозяться підприємствами. Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.
Крім того, законопроект № 7190 передбачає, що за рішенням КМУ можна протягом періоду воєнного стану ввозити окремі категорії товарів без надання митникам дозвільних документів.
Закон також передбачає:
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