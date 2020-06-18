Рада скасувала штрафи за невиконання зобов'язань перед кредитором

Верховна рада скасувала штрафи за невиконання боржником зобов'язань перед кредитором. Нардепи схвалили в другому читанні зміни до Кодексу України про процедури банкрутства.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 307 парламентаріїв.

Зміни стосуються введення тимчасових механізмів на період дії карантину. Відповідно до закону, на період дії карантину та протягом 90 днів з дня його скасування не допускається відкриття проваджень у справах про банкрутство боржників - юридичних осіб за заявою кредиторів за вимогами до боржника, які виникли з 12 березня цього року.

Передбачено, що комітет кредиторів і забезпечений кредитор має право призупинити проведення аукціонів з продажу майна боржника. При цьому витрати щодо збереження та утримання майна банкрута і всі ризики втрати майна або зменшення його вартості несуть кредитори, які ухвалили дане рішення.

Також припиняється нарахування відсотків на зобов'язання боржника перед кредиторами, які були реструктуризовані планом санації. Штрафи за невиконання боржником таких зобов'язань не нараховуються.

Відповідно до закону, прострочені зобов'язання, передбачені планом санації або реструктуризації боргів боржника, підлягають розстрочці на термін виконання плану санації або реструктуризації боргів боржника.

Нагадаємо, в першому читанні цей закон Рада прийняла ще в травні, за нього проголосували 238 нардепів.

Як писало РБК-Україна, в липні 2019 року Кабінет міністрів України запустив нову схему банкрутства, передбачену Кодексом про банкрутство.