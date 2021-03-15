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Рада може остаточно скасувати переведення годинників вже на цьому тижні

Автор: Юлія Струк

Верховна рада може остаточно скасувати переведення годинників уже на цьому тижні. Перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук закликав ухвалити відповідний законопроект у другому читання.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Дуже вдячний всім за підтримку законопроекту про обрахунок часу в Україні. Дуже сподіваюся, що цього тижня зможемо його прийняти в цілому. І дякую усім за конструктивні пропозиції", - зазначив замглави Ради.

Так, на початку березня в Україні зробили крок до відмови від переведення годинників. Верховна рада прийняла за основу відповідний законопроект №4201. "За" проголосували 277 парламентаріїв.

Стефанчук раніше відзначав, що документ також спрямований на протидію агресії з боку Росії. За його словами, закріплення на всій території України єдиного київського часу дозволить зміцнити українські оборонні позиції і буде сприяти деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як писало РБК-Україна, відповідний законопроект у Раду внесли в жовтні 2020 року. Перший віце-спікер парламенту звертав увагу на доведеність негативного впливу щорічного переходу на літній час і повернення на поясний на здоров'я людей.

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Новини України Верховна РадаРуслан Стефанчукперевод часов
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