Рада схвалила закон для врегулювання заборгованості за газ
Верховна рада схвалила закон для стабільної роботи комунальних підприємств тепло-, газо- і водопостачання. Народні депутати прийняли в другому читанні відповідний законопроект №3508-д.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосував 303 нардепи.
У документі прописана реструктуризація заборгованості за природний газ та послуги з його транспортування підприємствам теплокомуненерго.
Регулюються також борги облгазів та облгаззбутів, передбачена реструктуризація боргів водоканалів.
Відповідно до закону, регулювати заборгованість будуть шляхом:
- взаєморозрахунків із залученням коштів держбюджету;
- реструктуризації залишку непогашеної заборгованості на визначених законом умовах;
- списання пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих на заборгованість, за умови погашення тіла боргу.
Документ переносить розрахункову дату з 1 липня 2016 на 1 червня 2021 року.
Закон продовжив граничний термін реструктуризації заборгованості. Підприємствам теплоенергетики дозволили реструктуризувати борг за розподіл і транспортування природного газу.
Передбачені однакові умови для врегулювання пені/штрафних санкцій підприємствам теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства.
Уточнюється, як буде проводитися реструктуризація боргів суб'єктів господарювання на території Донецької та Луганської областей на період проведення операції об'єднаних сил, якщо засновник і/або частина виробничих одиниць підприємства знаходяться на території, де органи держвлади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
Нагадаємо, в першому читанні ВР схвалила цей документ у середині червня.
Як писало РБК-Україна, на початку червня глава комітету з питань енергетики Андрій Герус анонсував, що в Раді розробляють закон про врегулювання заборгованості побутових споживачів і підприємств теплокомуненерго за газ.
Раніше в Національному банку України заявили, що цього літа вартість природного газу буде більш ніж удвічі перевищувати цінові мінімуми минулого літа.