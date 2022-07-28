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Рада схвалила відновлення приватизації в Україні, зупиненої через війну

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Верховна рада прийняла в цілому законопроект №7451 щодо спрощення приватизації, у тому числі для сприяння релокації підприємств. Обговорення документа тривало майже 3 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нардепа Ярослава Железняка.

Свої голоси віддали за законопроект 233 народних депутатів.

Як повідомлялось, законопроект № 7451 дозволяє відновити приватизацію, яка була зупинена через війну. Він був розроблений депутатами спільно з Фондом держмайна.

До того ж законопроект №7451 пропонує зробити приватизацію швидшою, при цьому зберігаючи прозорість усіх процедур. Так, приватизація з моменту оголошення аукціону до підписання договору триватиме не більше двох місяців, а вся інформація про об'єкти приватизації буде доступна онлайн. Також буде можливість підписання документів за допомогою електронного підпису.

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Верховна рада