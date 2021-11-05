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Рада звернулась до ООН щодо підтримки глобальних цілей з питань зміни клімату

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 13:05
Рада звернулась до ООН щодо підтримки глобальних цілей з питань зміни клімату Фото: Рада звернулась до ООН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада України прийняла постанову про звернення до Конференції Організації Об'єднаних Націй (ООН) зі зміни клімату. Звернення стосується підтримки глобальних цілей з питань зміни клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Прийнято постанову під номером 6263.

Вона підкреслює незворотний поступовий перехід України до низьковуглецевого розвитку з метою досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року, цілей Паризької угоди, а саме стримати зростання середньої глобальної температури на рівні значно нижче 2 градусів Цельсію та докласти зусиль щодо її обмеження до 1,5 градуси Цельсію.

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Верховна рада ООН
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