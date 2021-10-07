Рада почала розглядати питання відставки Разумкова: онлайн

Виступ Разумкова

В ході виступу перед нардепами Разумков нагадав про передвиборчі обіцянки та подякував нардепам за два роки роботи.

"Ми з вами йшли сюди не за посадами, не за грошима. Йшли, щоб зробити Україну кращою...Весь час я намагався робити, хоча б частина обіцянок стала реальністю...Але принцип демократії став принципов влади більшості...Сьогодні дуже багато бруду. Жодна посада не варта самоповаги, гідності...Мої принципи не змінилися, мої цінності такі самі, як були", - зазначив він.

Засідання Ради щодо відставки Разумкова веде нардеп від "Слуг народу" Данила Гетманцев.

Фото: засідання Ради (facebook.com/m.bezuhla)

Зазначимо, до цього Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. Цю процедуру ініціювала фракція "Слуга народу", група" Довіра" і "За майбутнє", на думку нардепів, спікер Ради порушував регламент.

Після цього відставку голови Ради внесли до порядку денного.