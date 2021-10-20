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Рада почала розглядати держбюджет-2022

Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада України почала розглядати державний бюджет на 2022 рік. Народні депутати розглядають проект у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний Ради.

Рада розглядає законопроект 6000 про державний буджет на 2022 рік.

Процедура

Згідно з регламентом, проект закону про державний бюджет України на наступний рік розглядається за процедурою трьох читань. Після подання народні депутати, комітети формують свої пропозиції до проекту не пізніше 1 жовтня.

Верховна рада розглядає проект закону про держбюджет у першому читанні не пізніше 20 жовтня.

Розгляд у другому читанні завершується не пізніше 20 листопада.

Остаточно закон про державний бюджет України приймається Верховною радою до 1 грудня.

Позиція "Слуги народу"

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук раніше в коментарі РБК-Україна повідомила, що Верховна рада може схвалити проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік до кінця листопада - середини грудня.

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