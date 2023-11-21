Рада намерена ограничить "черный" экспорт зерна из Украины

По его данным, одобрены проекты 10168-2 об изменениях в Налоговый кодекс и 10169 об изменениях в Таможенный кодекс.

Он добавил, что к второму чтению законопроекты будут значительно доработаны вместе с Минагрополитики.

Что предлагают проекты

Проектом 10168-2 предлагается, что базой налогообложения для вывоза зерна и масличных является договорная (контрактная) стоимость таких товаров, но не менее среднего показателя международных биржевых котировок, сложившихся на такие товары на каждый 10 календарный день месяца.

Это касается позиций 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206, 1507, 1512, 1514, 2306 в соответствии с УКТ ВЭД (зерно и масличные).

Проектом 10169 предусматривается запрет на экспорт, если договорная (контрактная) стоимость экспортируемых товаров ниже, чем минимальные экспортные цены, установленные в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти.

Невозврат валютной выручки

Как сообщало РБК-Украина, на заседании финансового комитета Рады Минагрополитики дало оценку невозврата валютной выручки от экспорта агропродукции на уровне 4-6 млрд долларов.

Напомним, Национальный банк Украины уменьшил с 11 ноября 2023 года срок возврата валютной выручки для экспортеров аграрной продукции в два раза - со 180 до 90 дней.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что экспортеры по состоянию на 1 сентября 2023 года не вернули в Украину около 8 млрд долларов валютной выручки.

По его словам, "8 млрд долларов - серьезная цифра", что проблема возврата валютной выручки действительно существует и оказывает ощутимое влияние.