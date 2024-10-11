Рада должна дать старт строительству третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС, – нардеп

По словам парламентария, атомная энергетика играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Украины.

"Когда летом была достаточно критическая ситуация, снова обстрелы, достаточно мощные, поврежденная инфраструктура, то как только получилась атомка по ремонту, так мы сразу получили меньше отключений, а в некоторых регионах и вообще их отключений, как таковых, уже не было", - отметил Костюх.

По словам нардепа, именно атомная генерация может обеспечить украинцев более дешевой электроэнергией в будущем. Костюх также отметил значение доступной электроэнергии для привлечения инвестиций.

"Когда мы говорим об инвестициях в украинскую экономику, то нам следует понимать, что любой инвестор он будет смотреть на наличие человеческого ресурса, научного потенциала и доступа к ресурсам, таким как электроэнергия", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что законопроект о завершении строительства энергоблоков ХАЭС нуждается в серьезном рассмотрении и принятии.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что 60% электроэнергии в Украине производится на атомных станциях. По его словам, это стало возможным даже при оккупированной Запорожской АЭС. До полномасштабной войны именно она генерировала около четверти электроэнергии в стране.