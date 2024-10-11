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Рада должна дать старт строительству третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС, – нардеп

Фото: Рада должна дать старт строительству третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Верховная Рада должна рассмотреть и принять законопроект о завершении строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Анатолий Костюх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

По словам парламентария, атомная энергетика играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Украины.

"Когда летом была достаточно критическая ситуация, снова обстрелы, достаточно мощные, поврежденная инфраструктура, то как только получилась атомка по ремонту, так мы сразу получили меньше отключений, а в некоторых регионах и вообще их отключений, как таковых, уже не было", - отметил Костюх.

По словам нардепа, именно атомная генерация может обеспечить украинцев более дешевой электроэнергией в будущем. Костюх также отметил значение доступной электроэнергии для привлечения инвестиций.

"Когда мы говорим об инвестициях в украинскую экономику, то нам следует понимать, что любой инвестор он будет смотреть на наличие человеческого ресурса, научного потенциала и доступа к ресурсам, таким как электроэнергия", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что законопроект о завершении строительства энергоблоков ХАЭС нуждается в серьезном рассмотрении и принятии.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что 60% электроэнергии в Украине производится на атомных станциях. По его словам, это стало возможным даже при оккупированной Запорожской АЭС. До полномасштабной войны именно она генерировала около четверти электроэнергии в стране.

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АЭСХмельницкая АЭС