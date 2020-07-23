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Рада змінить законопроект про посилення відповідальності за нетверезе водіння

Київ, Четвер 23 липня 2020 18:50
Рада змінить законопроект про посилення відповідальності за нетверезе водіння
Фото: Денис Монастирський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Зміни стосуватимуться дій поліцейських та штрафів

Підтриманий у першому читанні законопроект про посилення відповідальності за нетверезе кермування планують значно змінити. Доопрацьований документ винесуть на розгляд парламенту не раніше осені.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

За словами нардепа, документ у сьогоднішньому вигляді викликає багато суперечок, тому певні його пункти збираються переглянути. Зокрема, зміни торкнуться профілактики пияцтва за кермом.

"Питання додаткової підстави для перевірки водія на стан алкогольного сп’яніння. Звичайно, тут багато хто виступає проти, бо саме тут вбачають підстави та можливості для зловживання поліцейськими. Але ми говоримо про те, що можемо знайти компроміс, визначивши конкретні місця, де це буде робитися, час", - пояснив він.

Також суперечки виникають у питанні щодо взаємодії водія та поліцейського після зупинки транспорту. Нардепи хочуть відмовитися від американської практики обов'язкового тримання рук на кермі, але дозволити правоохоронцям за потреби вимагати цього.

Крім того, змінити планують й штрафи за перевищення швидкості, зокрема, можуть збільшити штраф за "значне перевищення".

"Мається на увазі те, коли швидкість збільшується на 50 км/год від дозволеної. Якщо, наприклад, в населеному пункті передбачено 60 км/год обмеження, це (підстава для штрафу - ред.) буде 110 км/год відповідно. Якщо це - траса і дозволено 110 км/год, то значна відповідальність логічно настає, я думаю, коли 160 км/год", - зазначив Монастирський.

Нагадаємо, проект закону про посилення відповідальності за нетверезе водіння був підтриманий Верховною радою у першому читанні 13 липня.

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