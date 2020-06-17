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Рада хоче заслухати Венедіктову у справі Гандзюк

Новини » Політика     17.06.2020 - 12:08
Рада хоче заслухати Венедіктову у справі Гандзюк
Фото: Ірина Венедіктова (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи дали Офісу генпрокурора ряд рекомендацій у цій справі

Верховна рада хоче заслухати генерального прокурора Ірину Венедіктову у справі вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк. Нардепи надали Офісу генпрокурора ряд рекомендацій у цій справі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Депутати схвалили відповідний проект постанови №3634 про звіт Тимчасової слідчої комісії у справі Гандзюк та нападів на інших громадських активістів. За неї проголосували 307 парламентарів.

ТСК надала рекомендації Офісу генпрокурора:

  • вжити заходи реагування за фактами наведеними у звіті комісії;
  • посилити нагляд за дотриманням законності у роботі Національної поліції, своєчасно реагувати на всі випадки порушень закону та вживати необхідні заходи реагування у випадку невиконання приписів прокурора.
  • поновити досудове розслідування у кримінальному провадженні №22019000000000215 від 12 липня 2019 року за підозрою Мангера В.М. та Левіна О.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України.

Крім того, ОГП, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції доручено проінформувати парламент за наслідками розгляду матеріалів ТСК у 2-тижневий термін.

"Заслухати на пленарному засіданні Верховної ради України генерального прокурора, керівництво Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції з питань розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів", - вказано у тексті документу.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва оголосив перерву в засіданні з обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру до 17 червня.

Як писало РБК-Україна, раніше Печерський районний суд дозволив примусове затримання голови Херсонської обласної ради.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна РадаКатерина ГандзюкІрина Венедіктова
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