Рада хоче заслухати Венедіктову у справі Гандзюк

Нардепи дали Офісу генпрокурора ряд рекомендацій у цій справі
Верховна рада хоче заслухати генерального прокурора Ірину Венедіктову у справі вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк. Нардепи надали Офісу генпрокурора ряд рекомендацій у цій справі.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Депутати схвалили відповідний проект постанови №3634 про звіт Тимчасової слідчої комісії у справі Гандзюк та нападів на інших громадських активістів. За неї проголосували 307 парламентарів.
ТСК надала рекомендації Офісу генпрокурора:
Крім того, ОГП, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції доручено проінформувати парламент за наслідками розгляду матеріалів ТСК у 2-тижневий термін.
"Заслухати на пленарному засіданні Верховної ради України генерального прокурора, керівництво Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції з питань розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів", - вказано у тексті документу.
Нагадаємо, Печерський райсуд Києва оголосив перерву в засіданні з обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру до 17 червня.
Як писало РБК-Україна, раніше Печерський районний суд дозволив примусове затримання голови Херсонської обласної ради.
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Автор: Юлия Струк