Справа Гандзюк: суд по Мангеру перенесли на завтра

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Суд задовольнив клопотання адвокатів

Печерський райсуд Києва оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. Засідання відбудеться завтра, 17 червня.

Про це повідомляють "Ґрати".

Засідання перенесли, щоб адвокати підозрюваного в організації нападу на Катерину Гандзюк змогли ознайомитися з матеріалами справи.

"Суддя Тетяна Ільєва задовольнила клопотання захисників Мангера, які просили час на ознайомлення з матеріалами справи, і постановила продовжити засідання завтра, 17 червня", - йдеться в повідомленні.

Запобіжний захід Мангеру розглядали в закритому засіданні, про що клопотала прокуратура, у зв'язку з тим, що на засіданні повинні досліджувати результати негласних слідчих дій та обставини загроз свідкам у справі та їх рідним. Прокуратура вважає, що до погроз причетний Мангер, тому попросила змінити запобіжний захід на безальтернативний арешт.

Нагадаємо, в 2018 році невідомий облив активістку Катерину Гандзюк концентрованої сірчаної кислотою біля її будинку. Вона померла 4 листопада 2018 року. Слідством встановлено, що Левін отримав замовлення від Владислава Мангера на організацію нападу на Гандзюк, яка нібито заважала впроваджувати схеми за незаконну вирубку лісу, а також підривала авторитет Мангера в області.

Раніше Печерський районний суд дозволив примусове затримання голови Херсонської обласної ради.

Пізніше стало відомо, що засідання перенесуть після заяву захисту про відвід суддів.

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Автор: Инна Собора