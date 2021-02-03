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Рада хоче спростити експорт української продукції

Україна, Середа 03 лютого 2021 13:42
Рада хоче спростити експорт української продукції
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує спростити експорт української продукції. ВР ухвалила за основу законопроект №3793.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

"За" проголосували 237 парламентаріїв.

Закон пропонує затвердити положення щодо органів управління та контролю Експортно-кредитного агентства. Передбачено, що контрольний пакет акцій у статутному капіталі ЕКА належить державі і не підлягає приватизації.

При цьому відчуження корпоративних прав держави в розмірі пакета акцій ЕКА, який не є контрольним, здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

Документ розширює можливість агентства здійснювати страхування та перестрахування експортного факторингу.

Право ініціативи хочуть передати до правління ЕКА, залишивши обов’язкове погодження наглядовою радою.

Пропонується залишити лише один вид державної допомоги - державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань ЕКА.

Підкреслимо, цей закон пропонує збільшити розмір початкового статутного капіталу ЕКА до не менш як 2 мільярдів гривень. Він формується за рахунок коштів державного бюджету. Цю норму нардепи розкритикували й пропонували направити ці кошти на субсидії населенню для сплати житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Кабмін затвердив створення Експортно-кредитного агентства у вигляді приватного акціонерного товариства. Відомство створили для забезпечення масштабного експорту українських товарів.

Варто відзначити, тоді статутний капітал ЕКА становив 200 млн гривень.

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