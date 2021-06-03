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Рада хоче впорядкувати розміщення зовнішньої реклами

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Україна, Четвер 03 червня 2021 12:09
Рада хоче впорядкувати розміщення зовнішньої реклами Фото: Рада прийняла за основу закон для наведення порядку з розміщенням зовнішньої реклами (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує навести порядок з розміщенням зовнішньої реклами в Україні. Народні депутати підтримали за основу законопроект №5094.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 334 нардепа.

Закон уточнює терміни "зовнішня реклама", "внутрішня реклама". Дається визначенню терміну "реклама на транспортних засобах".

Прописані чіткі критерії і вимоги щодо ідентифікації реклами.

Визначаються особливості і чіткі вимоги щодо розміщення соціальної реклами розповсюджувачами зовнішньої реклами.

Документ розширює перелік вимог і обмежень щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлює обґрунтовані і чіткі заборони щодо її розміщення, урегульовує порядок розміщення реклами на транспортних засобах.

Встановлюється єдиний порядок розміщення зовнішньої реклами, здійснення дозвільно-погоджувальних процедур та видачі (відмови у видачі, продовження дії, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволів на її розміщення.

Дозвільні органи мають запровадити відкриту електронно-інформаційну базу даних зовнішньої реклами.

Визначений чіткий та прозорий порядок демонтажу самовільно розміщених засобів зовнішньої реклами, впроваджується кодування кожного рекламного засобу двомірним штрих-кодом (QR-код), що містить відомості про власника та конструкцію.

Згідно з законом, проектування, будівництво та реконструкція об'єктів комплексного благоустрою здійснюються з врахуванням схем розміщення засобів зовнішньої реклами та правил розміщення інформаційних елементів фасадів будівель, споруд на території населеного пункту.

Забороняється розміщення зовнішньої реклами на об'єктах культурної спадщини національного значення, крім випадків виконання робіт з реставрації чи ремонту споруд (витворів), що є пам’ятками нацзначення.

Визначені повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо затвердження схем розміщення засобів зовнішньої реклами на території населеного пункту, здійснення контролю за станом її розміщення та забезпечення демонтажу самовільно розміщених засобів зовнішньої реклами.

Місцеві державні адміністрації закон уповноважує надавати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

Кошти за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів поза межами населених пунктів у смузі відведення автодоріг загального користування держзначення будуть направляти до державного дорожнього фонду.

Нагадаємо, Рада планує заборонити рекламу електронних сигарет і рідин, які в них використовуються, а також тютюнових виробів для електричного нагріву.

Як писало РБК-Україна, народні депутати також зробили крок до протидії сексизму в рекламі. Парламентарії підтримали за основу відповідний законопроект №3427.

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