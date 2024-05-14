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Совет ЕС утвердил план по программе Ukraine Facility: в бюджет поступит 1,9 млрд евро

Фото: Украина получит 1,9 млрд евро от ЕС
Автор: Александр Белоус

Совет Европейского Союза по экономическим и финансовым вопросам одобрил План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Таким образом, процедура для запуска прямой бюджетной поддержки в рамках первого компонента Ukraine Facility почти завершена. В ближайшее время Украина получит 1,9 млрд. евро безусловного финансирования", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, остальную часть бюджетной поддержки Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в Плане Украины.

Программа Ukraine Facility

Напомним, в феврале 2024 года Европейский парламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год

Украина уже получила 6 млрд. евро финансовой поддержки в марте и апреле этого года за выполнение 5 индикаторов первого квартала. Во втором квартале необходимо выполнить 9 индикаторов, что позволит получить 4,110 млрд. евро в сентябре 2024 года.

В целом, План для Ukraine Facility включает 151 индикатор по 69 направлениям реформ, выполнение которых запланировано на период до 2027 года.

За выполнение индикаторов Плана для Ukraine Facility в 2024 году Украина должна получить 16 млрд евро, в 2025 году – 12,5 млрд евро, в 2026 году – 7,25 млрд евро, 1,2 млрд евро в 2027 году, а также 1, 32 млрд евро в январе 2028 года за выполнение индикаторов 4 кв. 2027 года.

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