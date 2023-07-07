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Совет ЕС и Европарламент согласовали план по увеличению производства боеприпасов и ракет

Фото: министр обороны Испании Маргарита Роблес (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Совет Евросоюза и Европарламент согласовали проект регламента "Акта в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), который предусматривает производство до 1 млн боеприпасов в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Согласованное положение позволит срочно выделить 500 млн евро из бюджета ЕС для поддержки наращивания производственных мощностей для производства боеприпасов типа "земля-земля", артиллерийских боеприпасов, а также ракет.

Таким образом, будет реализован план обеспечения долгосрочного увеличения производства боеприпасов в Европе для Украины и стран-членов ЕС.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес отметила, что благодаря сегодняшнему рекордно быстрому соглашению об ASAP Евросоюз укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет в Европе.

Теперь соглашение должны одобрить Совет ЕС и Европарламент. Ожидается, что его подписание и вступление в силу состоится до конца июля.

Боеприпасы для Украины

В начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

В начале июня Европарламент поддержал документ об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет.

После этого постоянные представители стран-членов ЕС согласовали проект регламента ASAP.

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