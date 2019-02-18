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Рада має прийняти закон для посилення євроінтеграційного комітету, - нардеп

Новини » Політика    18.02.2019 - 15:45
Рада має прийняти закон для посилення євроінтеграційного комітету, - нардеп
Фото: Ірина Геращенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Під час розробки закону має бути враховано досвід Польщі та інших країн ЄС

Парламент до кінця 2019 року має прийняти закон, який посилить функції комітету Верховної ради з питань європейської інтеграції. Про це повідомила перший  віце-спікер Ради Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, під час розробки закону має бути враховано досвід Польщі та інших європейських країн.

"Дуже важливо, щоб нинішній парламент зміг прийняти закон, який посилює функцію комітету ВР з питань євроінтеграції. Саме комітет євроінтеграції має бути тим ситом, без якого неможливо прийняти жодного закону на предмет невідповідності стандартам ЄС. І я сподіваюсь на підтримку уряду. Я сподіваюсь, що до кінця року парламент має прийняти сильні  функції комітету євроінтеграції", - додала замголови ВР.

Геращенко також наголосила, що євроінтеграційні законопроекти мають подаватись до парламенту від Кабінету міністрів.

"Ці закони, які стосуються імплементації Угоди про Асоціацію України з ЄС мають подаватись від уряду. Уряд має відповідати за їх наповнення, за їх значимість. Ми вітаємо залучення громадських організацій до розробки законів, але вони не можуть працювати за уряд", - підкреслила нардеп.

Нагадаємо, глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що в Раді повинна покращитися координація між Кабінетом міністрів і представниками парламенту, які повинні погоджувати прийняття євроінтеграційних законопроектів.

Як писало РБК-Україна раніше, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила про саботаж народними депутатами євроінтеграційних законів.

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Новини України Ірина ГеращенкоевроинтеграцияВерховна Рада
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