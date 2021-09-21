Рада в четвер збереться на позачергове засідання, - Арахамія

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії під час спілкування з журналістами у Раді.

"Пан Разумков сьогодні надіслав мені листа, що в четвер він призначив позачергову сесію. Дубінський три-чотири місяці тому збирав позачергову по ФОПах (підписи для позачергового засідання, - ред.). І назбиралося, і на четвер призначене", - розказав Арахамія.

За словами глави фракції "Слуга народу", законопроект стосується відміни РРО для ФОПів.

"Ну ми цього робити не будемо. Я вам це уже можу заявити. Ми його приймали з такими боями, щоб потім відмінити? Я не розумію", - додав Арахамія, відповідаючи на питання журналістів.